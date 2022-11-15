أكد الكاتب السياسي سعد الحامد أن المملكة مركز القرار في الشرق الأوسط, ودول العالم تتسابق إليها في ظل أزمة الطاقة.

وقال الحامد :” حضور المملكة ينبع من ثقلها السياسي والاقتصادي العالمي كعضو رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق الأهداف المرجوة منها”

وأضاف ” حضور المملكة تأكيد لدور السعودية السياسي والاقتصادي الريادي المؤثر والذي يعتبر امتداد للقفزات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبيرة، كما تعد هي مركز القرار في الشرق الأوسط “.