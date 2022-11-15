أكد الكاتب السياسي سعد الحامد أن المملكة مركز القرار في الشرق الأوسط, ودول العالم تتسابق إليها في ظل أزمة الطاقة.
وقال الحامد :” حضور المملكة ينبع من ثقلها السياسي والاقتصادي العالمي كعضو رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق الأهداف المرجوة منها”
وأضاف ” حضور المملكة تأكيد لدور السعودية السياسي والاقتصادي الريادي المؤثر والذي يعتبر امتداد للقفزات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبيرة، كما تعد هي مركز القرار في الشرق الأوسط “.
فيديو | الكاتب السياسي سعد الحامد: المملكة مركز القرار في الشرق الأوسط, ودول العالم تتسابق إليها في ظل أزمة الطاقة #الإخبارية pic.twitter.com/KC55ocyy08
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022
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