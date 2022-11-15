تمكن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا لكرة القدم من الفوز بكأس غرب آسيا بعد فوزه على منتخب قطر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وجاء ذلك بعد فوز الأخضر الأولمبي على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل أول أهداف الأخضر اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

وحصد الأخضر هدفين آخرين من خلال اللاعب سعد الناصر الذي سجل هدفا في الدقيقة 18، واللاعب مصعب الجوير الذي سدد الهدف الثالث في الدقيقة 67، بينما أحرز منتخب قطر هدف واحد عبر ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر.