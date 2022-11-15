قال مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، إبراهيم العنزي، إن 70%؜ من المواطنات لديهن زيادة في الوزن، بينما تصل عند الرجال إلى 60%.

وأضاف أن هذا مؤشر كبير، ويحتاج إلى الاهتمام بعلاج السمنة وزيادة الوزن، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن نسبة نجاح عمليات التكميم 99%؜، مضيفا أن تناول الوجبات السريعة والإفراط في تناول الحلويات يجعل الفرد معرض للإصابة بزيادة في الوزن والسمنة.

وأكد أن صح كبار السن الذين يعانون السمنة تتحسن عقب إجراء عمليات السمنة، خاصة إذا كانوا يعانون من الأمراض المزمنة،والتهاب المفاصل.