أوضح الإعلامي الرياضي حافظ المدلج نوع التعصب الرياضي الذي يستوجب العقوبة القانونية.

وقال المدلج خلال برنامج “ياهلا”: “إذا تعديت على معتقدات الآخرين مثل قول (النادي الفلاني وضيع أو صغير) هنا ذلك يعتبر تعصب يثير ردود الفعل، أو قول أن النادي الفلاني يفوز بالتحكيم، فأنت هنا دخلت في ذمم الناس”.

وأشار المدلج إلى أن إطلاق الألقاب الساخرة على الآخرين يعتبر من “التعصب الرياضي”.

وأضاف: “تويتر هو المنصة الأولى لإثارة التعصب الرياضي؛ لكن المحرك الأساسي لهذا التعصب في توتير هو الإعلام الرياضي التقليدي، فأي أحد يدخل ويتكلم حتى لو باسم مستعار”.

وشدد على أهمية وجود نظام واضح، وتطبيق العقوبات، وتشهير بالمتعصب حتى نحد من التعصب الرياضي.