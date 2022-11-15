آدم ويس وصلاح 3 أشقاء يتسابقون على حفظ القرآن الكريم أكبرهم أتم حفظه في سن الـ 8 سنوات.

وقال الأخ الأكبر آدم أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات وختمه في عمر 8 أعوام ونصف وأجاده في عمر 9 سنوات.

وأضاف آدم خلال ظهوره في برنامج الراصد أنه يراجع يومياً ساعة ونصف.

أما يس وصلاح فيحفظ كل منهما 10 أجزاء، وقام كل واحد من الأشقاء الثلاثة بتلاوة ما تيسر مما يحفظه.