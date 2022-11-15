تمكن الأمن التركي، اليوم الثلاثاء من القبض على العقل المدبر لتفجير الذي أودى بعد ظهر الأحد الماضي بحياة 6 أشخاص وجرح 81 آخرين في شارع الاستقلال المتفرع من ساحة تقسيم بوسط المدينة، قبل سفره إلى بلغاريا

وقالت السلطات الأمنية أن الشخص المتورط في واقعة التفجير يدعى عمار جركس وهو سوري الجنسية ، مبينا أنه دخل إلى تركيا قبل عام، وأنه الرجل المهم بالنسبة للتنظيم، بحسب موقع صحيفة Haberyum المحلية

وأضافت أنه تم ضبطه بعد رصد مكالمة هاتفية ، طلب فيها المتحدث قتل زارعة القنبلة أحلام البشير، لقطع طريق المحققين وإفشال وصولهم إليه، إلا أن الشرطة اعتقلتها، ثم ألقت القبض على 48 آخرين، اشتباها بمساعدتهم لها.