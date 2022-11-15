قال الباحث شريف القصيمي، إن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خلق عملاقا بطول 60 ذراع بما يعادل 30 مترا، وأن ذريته تناقص طولها مع الوقت.

وأضاف أن الإنسان الأول كان طوله 60 ذراع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن نظرية داروين عنصرية وتدعو إلى عدم الإيمان بالله، لكونها تقول أن أي يحدث في الكون يحدث بشكل عشوائي.