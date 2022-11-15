قال الباحث شريف القصيمي، إن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خلق عملاقا بطول 60 ذراع بما يعادل 30 مترا، وأن ذريته تناقص طولها مع الوقت.
وأضاف أن الإنسان الأول كان طوله 60 ذراع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أن نظرية داروين عنصرية وتدعو إلى عدم الإيمان بالله، لكونها تقول أن أي يحدث في الكون يحدث بشكل عشوائي.
الباحث شريف القصيمي: طول البشر ينقص "6 سم" كل ألف سنة.. ونظرية داروين عنصرية وتدعوا لعدم الإيمان بالله@MagnaAdam@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PswEbBYXdw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 15, 2022
باحث: الإنسان الأول كان طوله كان 60 ذراع… وصانع محتوى يرد: الجاذبية لم تختلف منذ بداية الخلق؛ فكيف استطاع هذا الكائن العيش بهذا التكوين؟!@OmarExplains@MagnaAdam@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xiT85bCulA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 15, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً