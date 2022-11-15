صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الضربات الروسية الجديدة صفعة في وجه مجموعة الـ20.

وقال زيلنسكي أن سقوط الصواريخ على بولندا هو ما حذر منه منذ زمن بعيد.

وأضاف أنه كلما طال شعور روسيا بالإفلات من العقاب كلما زاد تهديدها .

وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت مساء الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت “صواريخ روسية” قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.

كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

من جهته، قال البنتاغون: “لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ولا يمكننا تأكيد صحة التقارير”.

وتابع: “نحن واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو”.