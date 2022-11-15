قالت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع
وأوضحت الدفاع الروسية:” لم يتم توجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية”، بحسب العربية.
وأضافت الدفاع الروسية: “الحطام الذي أظهرته الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة روسية”
ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية الجديدة صفعة في وجه مجموعة الـ20
وأشار البيت الأبيض إلى تواصله مع الحكومة البولندية لجمع المعلومات اللازمة بشأن سقوط صواريخ روسية
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