قالت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع

وأوضحت الدفاع الروسية:” لم يتم توجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية”، بحسب العربية.

وأضافت الدفاع الروسية: “الحطام الذي أظهرته الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة روسية”

ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية الجديدة صفعة في وجه مجموعة الـ20 ‎

وأشار البيت الأبيض إلى تواصله مع الحكومة البولندية لجمع المعلومات اللازمة بشأن سقوط صواريخ روسية