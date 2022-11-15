لقي شخصين مصرعهما بعد أن أصابت صواريخ روسية قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.

ويجري في هذه الأثناء عقد اجتماع عاجل للحكومة ولجنة الأمن القومي في بولندا بعد الحادث.

وقال البنتاغون: “لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ولا يمكننا تأكيد صحة التقارير،ونحن واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو”.

وكشفت وسائل إعلام بولندية عن سقوط “صاروخين طائشين” في بلدة برزيودوف، يشتبه بأنهما أطلقا من قبل روسيا.

وعلق وزير الدفاع في لاتفيا، أرتيس بابريكس، عن الحادث بالقول: “نقدم التعازي للإخوة في بولندا.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “لم يطلق النظام الإجرامي الروسي صواريخ استهدفت المدنيين الأوكرانيين فحسب، بل سقطت أيضا على أراضي الناتو في بولندا.. لاتفيا تقف بالكامل إلى جانب الأصدقاء البولنديين وتدين هذه الجريمة