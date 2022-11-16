فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على جهات قالت إنها تشارك في إنتاج ونقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج مركز “شاهد” لأبحاث صناعات الطيران الإيراني على قائمة العقوبات، مبينة أن وزارة الخارجية ستقوم بإدراج قوات “فاغنر” والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن واشنطن مصممة على معاقبة الأشخاص والشركات الذين يدعمون الحرب الروسية في أوكرانيا بغض النظر عن مكان وجودهم.