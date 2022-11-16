دار نقاش بين صانع المحتوى العلمي عمر جبران الغامدي والباحث شريف القصيمي حول حقيقة روايات أن البشر كانوا عمالقة وأن هناك بشر كان طولهم 30 متراً.

وقال الغامدي عبر برنامج ياهلا : “مستحيل يكون الإنسان بالحجم هذا، سواءً بالعظام أو الوظائف الحيوية، وما عندنا أي دليل حقيقي علمي عن أن البشر كان طولهم 30 متر، أنا أسأل هل حصلتوا أي أحفورات”.

ورد الباحث شريف القصيمي : “كان هناك كائنات ضخمة جدًا مثل الديناصورات، ولا تنسى أنه في السعودية من كم سنة وجد هياكل متحجرة لفيل كان حجمه أكبر 50 مرة من الفيل الحالي، وهناك نظرية علمية مثبتة بأن كل ما كان الكائن أكبر يعيش أطول”. وتابع “ليس مجرد أن آدم ونوح عليهما السلام كانوا كبار وعمالقة، بل عاشوا فترات طويلة جدًا” .

وقاطع “الغامدي” القصيمي قائلًا: “هل هناك أي أحفورات حصلتها لكائنات بشرية طولها يتجاوز 3 متر؟” ليرد “القصيمي” أن هناك صحفي أمريكي شهير ألف كتاب من أرشيف الصحف لأكثر من 350 سنة، ووجد أدلة في آلاف المقالات مع الصور، بوجود مقابر وهياكل متحجرة تتجاوز 14 قدم، في أمريكا.