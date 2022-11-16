أكد المشرف على دراسة أفاق وتحديات مجال العمل الجديد في منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور عبدالله الزهراني، أن نسبة بطالة السعوديين انخفضت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 سنة.

وقال الزهراني، إن: “منتدى الرياض الاقتصادي هو الذراع الاستشاري والبحثي للاقتصاد السعودي، وعلى مر الدورات السابقة نرى أن كثير من توصيات المنتدى تم تطبيقها”.

وأشار إلى أن أنماط العمل الجديد، والعمل عن بعد، قد يقللا من الهجرة للمدن والمساهمة في خلق فرص عمل للجميع.