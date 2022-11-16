أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 600 مليار ريال.

وقال الجاسر :” عملنا في الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي ينبثق عنها ٦ استراتيجيات قطاعية”.

وأضاف ” المملكة اليوم لديها شبكة مميزة في القطاع السككي واستثمارات مخططة قبل ٤ أسابيع تم تدشين أحد مشاريع السكة الحديدية الهامة والذي يربط مدينة الدمام بالجبيل وأيضا شبكة الجبيل الداخلية يربط ميناء الدمام بميناء الجبيل التجاري بميناء الجبيل الصناعي “.