أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 600 مليار ريال.
وقال الجاسر :” عملنا في الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي ينبثق عنها ٦ استراتيجيات قطاعية”.
وأضاف ” المملكة اليوم لديها شبكة مميزة في القطاع السككي واستثمارات مخططة قبل ٤ أسابيع تم تدشين أحد مشاريع السكة الحديدية الهامة والذي يربط مدينة الدمام بالجبيل وأيضا شبكة الجبيل الداخلية يربط ميناء الدمام بميناء الجبيل التجاري بميناء الجبيل الصناعي “.
فيديو | وزير النقل م. صالح الجاسر: الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 600 مليار ريال#منتدى_الرياض_الاقتصادي#الإخبارية pic.twitter.com/1bbrjCkvtw
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2022
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