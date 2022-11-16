أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر أن احتمالية الوفاة من الكافيين عالية جدا في حال زاد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الموجود بمشروبات الطاقة ليس كافيين فقط مثل القهوة ، وهناك إضافات كثيرة تضر بالصحة.

وأضاف “النمر” أن مشروبات الطاقة بها مواد ممكن تؤثر على نبضات القلب لذلك ينصح كبار السن والمرضى المصابين بعدم انتظام ضربات القلب بتجنب هذه المشروبات.