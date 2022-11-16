أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر أن احتمالية الوفاة من الكافيين عالية جدا في حال زاد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الموجود بمشروبات الطاقة ليس كافيين فقط مثل القهوة ، وهناك إضافات كثيرة تضر بالصحة.
وأضاف “النمر” أن مشروبات الطاقة بها مواد ممكن تؤثر على نبضات القلب لذلك ينصح كبار السن والمرضى المصابين بعدم انتظام ضربات القلب بتجنب هذه المشروبات.
احتمالية الوفاة من الكافيين عالية جدا في حال زاد الاستهلاك..
استشاري وأستاذ أمراض القلب: الموجود بمشروبات الطاقة ليس كافيين فقط مثل القهوة .. هناك إضافات كثيرة تضر بالصحة@ALNEMERK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eyNIzqT1PQ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022
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