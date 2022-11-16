أوضح الكاتب الصحفي يحيى الشرقي أن أوروبا تصيح من أزمة أوكرانيا والتي ربما تصاحبها أزمة في الغذاء والدواء مما تؤدي نتائجها إلى حرب عالمية ثالثة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة سيتبعها أزمات كثيرة بدأ تأثيرها في الظهور الآن، مبيناً أن هناك أزمات ممكن أن تؤدي إلى مجاعات

وقال الشرقي :” كل دول العالم الآن تسعي إلى بقاء الأزمة في حدودها ونطاقها الحالي دون أن تتوسع ودون أن يزداد هؤلاء الحلفاء ودون أن تدخل فيها أطراف أخرى خوفاً من أن تقوم حرب عالمية”.