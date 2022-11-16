تداولت صفحات إخبارية أوكرانية على “تلغرام” صورا لحطام أحد الصواريخ الذي سقط داخل الأراضي البولندية.

وقالت الصفحات إن الصور تظهر ما يشبه حطام صواريخ “اس 300” المضادة للأهداف الجوية والتابعة لعتاد الجيش الأوكراني.

وأوضحت أن ما يظهر ربما يدلل على أن هذه الصواريخ أطلقتها منظومات الدفاع الجوي خلال تصديها للصواريخ الروسية التي استهدفت مقاطعة لفينف المحاذية لبولندا.

وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت مساء الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت “صواريخ روسية” قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.

كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.