نبه المدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عبدالحميد الحبيب، للأعراض النفسية التي قد تقود للإصابة بالقلق أو الاكتئاب.

وأضاف أن الاحتراق النفسي عبارة ظاهرة لم تصل للمرض، ويفقد فيها الشخص الرغبة والقدرة على التركيز والشعور بعدم الإنتاجية أو التقدير أو الشعور بعدم الرغبة والقدرة على إنتاج الإبداع وإنتاج أفكار جديدة.

وأكد أن هذه الأعراض إذا تم إهمالها فقد تتحول إلى اكتئاب وقلق في بعض الأحيان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن هذا الاحتراق قد يصل لبعض الأنشطة التي كان يمارس في الوظيفة أو زملاء العمل، مثل الشعور بالانزعاج عند الذهاب للدوام، أو عدم الاستمتاع بالاجتماعات أو بالوقت الإضافي للوظيفة، أو عدم الرغبة في الحديث مع الزملاء