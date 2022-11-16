أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عن توفر وظيفة كاتب لحملة (الثانوية) بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.

َوأوضح المركز شروط القبول :

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الإدارية أو الاتصالات الإدارية أو ما يماثلها.

3- الفهم في أنظمة الحاسب والإجراءات الإدارية.

4- الكفاءة في اللغتين العربية والانجليزية

وأشار إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م، وذلك من خلال الموقع هنا