أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عن توفر وظيفة كاتب لحملة (الثانوية) بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.
َوأوضح المركز شروط القبول :
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الإدارية أو الاتصالات الإدارية أو ما يماثلها.
3- الفهم في أنظمة الحاسب والإجراءات الإدارية.
4- الكفاءة في اللغتين العربية والانجليزية
وأشار إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م، وذلك من خلال الموقع هنا
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