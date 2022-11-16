أعلنت الرئاسة البولندية، رفع جاهزية الوحدات العسكرية البولندية، بعدما أصابت صواريخ روسية قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، واسفرت عن وفاة شخصين.

وأوضحت الرئاسة البولندية أنه يتم النظر فيما إذا كانت البلاد ستحتاج إلى تفعيل المادة 4 حلف الناتو، مبينة أنه يجري حاليا محادثات بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف الناتو يتم فيها مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق الحلف

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع

وأوضحت الدفاع الروسية:” لم يتم توجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية”، بحسب العربية.