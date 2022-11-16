أعلنت شركة جوجل عن توصلها إلى تسوية مع 40 ولاية أميركية وافقت بموجبها على دفع 392 مليون دولار لإنهاء تحقيقات ضدها تتمحور حول انتهاكها السرية من خلال جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية للمستخدمين دون الحصول على إذنهم، وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات.

وقال مدعي عام نيوجيرسي أنّ ما جرى التوصّل له يشكّل أهم تسوية يتمّ إبرامها على الإطلاق مع ولايات عدة في شأن حماية المعلومات الشخصية في أمريكا، مبينا أن الشركة تجمع بيانات وتبيعها لشركات الإعلانات وهو ما يتناقض مع الرغبة الواضحة لمستخدمي الإنترنت لأنها تنتهك خصوصيتهم وتعرضهم للخطر.

وتضمنت بنود التسوية تحديد جوجل بشكل واضح أي بيانات مرتبطة بالمواقع الجغرافية يتم جمعها، حتى إن ألغى المستخدم ميزة تحديد الموقع في إحدى الخدمات وأبقاها تعمل في خدمات أخرى.