يرغب ريال مدريد في التعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعد عامين عقب نهاية عقده الحالي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة AS الإسبانية، أن ريال مدريد لا يفقد تفاصيل تقدمه، ويبدو أن النادي الملكي وضع خطة لجلب هالاند في عام 2024، عندما يصبح الشرط الجزائي ساريا ويقدر بنحو 180 مليون يورو.

وأشارت “آس” إلى أن هالاند أراد الانضمام إلى ريال مدريد بالفعل هذا الصيف، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، اختار كيليان مبابي وفضل النرويجي ضمان انتقاله إلى مانشستر سيتي.

يعتقد ريال مدريد أن 2024 سيكون الوقت المثالي لجلب هالاند إلى “سانتياغو برنابيو”، خاصة أن كريم بنزيما، الفائز الأخير بجائزة الكرة الذهبية، من المحتمل أن يجدد عقده لموسم آخر، حتى عام 2024.