أوضحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حقيقة انسحاب الجمهور من حفلها بموسم الرياض الذي أقيم قبل أيام، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر مقصود ومدفوع من جهات تعرف نفسها، على حد قولها.

وتتاقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو من حفل الفنانة بلقيس فتحي بموسم الرياض، والذي جاء عقب حفل فنان العرب محمد عبده، ويظهر خلال الفيديو حزن بلقيس التي تنظر يمينا ويسارا على الجمهور الذي انسحب معظمه عقب صعودها المسرح.

وشاركت بلقيس تدوينة لـ إيلي مرعب عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جاء فيها : “‏ما كانت بلقيس فتحي، ولا الفرقة الموسيقية متمرنين على الأغنية الثانية، بس لأنها Professional ما اعترضت، بس انتهت أول أغنية صار في حالة صمت لدقائق حتى الفرقة تعرف أي طبقة وأي أغنية، أما خروج الجمهور السعودي مش بحفلة بلقيس متل ما كُتِب وتم تركيب الفيديو”.

وقالت بلقيس على التدوينة : “بالضبط هذا ما حصل، فيديو إني أطالع يمين ويسار، قالك والجمهور يغادر، هو مدبر ومغلوط ومدفوع من جهات عارفة نفسها، وأنا جالسة توصلني حفلات ورا حفلات بفضل الترند”.

وأضافت بلقيس في تدوينتها: “أعجز عن شكر الزمرة ومستمرة بدعم أمثالكم من الشرفاء 11 سنة والجاي أثقل وأقوى وأجمل وأنجح”.