كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المقصود بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والأسباب المؤدية لهذه المقاومة.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المضادات الحيوية تستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، لكن بعض أنواع البكتيريا تطور من نفسها وتُظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.

وأشارت إلى أن من الأسباب المؤدية إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ كثرة استخدام المضادات الحيوية، واستخدامها دون وصفة طبية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.