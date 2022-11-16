أعلنت لجنة بالبرلمان الإيطالي، اليوم، عن قرار السماح للنائبات مستقبلاً باصطحاب أطفالهن إلى مجلس النواب في روما وإرضاعهم هناك.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تعديل قاعدة لا تسمح بحضور أحد سوى النواب في المجلس خلال الجلسات وعمليات التصويت للسماح بحضور الرضَّع مع أمهاتهم، وسيتم تخصيص منطقة صغيرة منفصلة في الصف الأخير للأمهات لإرضاع أطفالهن في مجلس النواب بالبرلمان.

وقالت زتجيلدا سبورتيلو، النائبة عن حزب حركة خمس نجوم، التي قدمت الاقتراح، إنها تأمل أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الجاري، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية

وأوضحت ليتشا رونزولي، زعيمة حزب «فورتسا إيتاليا» المحافظ في مجلس الشيوخ، عبر موقع «تويتر»: «أخيراً!».

كانت رونزولي أحدثت ضجة مرة في البرلمان الأوروبي عندما اصطحبت ابنتها فيتوريا إلى المجلس.