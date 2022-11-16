لجأ رجل إلى طلاء سيارته بعد مشاهدة فيديو تعليمي على موقع Youtube، إلا أن العملية تحولت إلى كارثة، وكانت النتيجة صادمة.

وقال مالك السيارة أنه قام برش الطلاء على سيارته “سكودا أوكتافيا”، إلا أن الطلاء نفد منه، ولتزداد الأمور سوءا بدأت الأمطار بالتساقط، وبعد أن أدرك أن النتيجة كانت مروعة، بدأ بمحاولة إزالة الطلاء.

وأضاف الرجل: “الخبر السار هو أن الطلاء آخذ في الزوال”، واعتقد أن السيارة ستعود إلى ما كانت عليه من قبل، ليكشف أنه حاول استخدام مزيل طلاء الأظافر، لكن هذ المزيل جعل مظهر السيارة أسوأ مما كانت عليه سابقا.