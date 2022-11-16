كشفت وزارة الموارد البشرية، عن طرح وظائف عن بعد للنساء والرجال حملة (كافة المؤهلات) للتقديم عليها؛ عبر منصة العمل عن بعد، بمختلف المناطق بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن مجالات العمل عن بعد المتوفرة هي:

– التسويق.

– البرمجة.

– المحاسبة.

– السكرتارية.

– الدعم الإداري.

– المبيعات.

– المشتريات.

– خدمة العملاء.

– إدخال البيانات.

– تحليل الأعمال.

– مراكز الاتصال.

– الموارد البشرية، وغيرهم.

وأفادت بأن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

أخصائي إداري

– مترجم

– سكرتير تنفيذي

– مدير خدمة عملاء.

– كاتب إدخال بيانات.

– مدخل بيانات.

– جامع بيانات.

– أخصائي عقود.

– أخصائي توظيف

– كاتب رواتب، وغيرهم.

وأشارت إلى أن خطوات التسجيل في البرنامج هي:

1- زيارة بوابة العمل عن بعد.

2- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).

3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

6- يشترط حساب أبشر مفعل.

وأكدت أن التقديم متاح الآن من خلال منصة العمل عن بعد.