بدأت شركة فيسبوك في مراجعة أولوياتها، والتي ستجعلها تتخلى عن بعض منتجاتها إلى الأبد، عقب إعلان تخليها عن 11 ألف موظف.

وأوضحت التقارير، أنه تم إبلاغ الموظفين يوم الجمعة الماضي أن الشركة تعمل على تقليص منتجات الأجهزة غير الأساسية، حيث ستتخلى عن “بورتال” (Portal)، وهي سلسلة من المتحدثات الذكية المزودة بشاشة تم إصدارها في عام 2018.

وتركز بشكل أساسي على السماح للأشخاص بإجراء مكالمات فيديو مع بعضهم البعض عبر تطبيق “ماسنجر” الخاص بـ”فسبوك”، وهي مزودة بكاميرا تتبع المستخدم أثناء حركته وتقوم بالتقريب الآلي. وهي مدمجة مع خدمة أليكسا، المساعد الشخصي الذكي المقدم من أمازون.

وذكرت “ميتا” أن منتجاتها متوفرة حتى 12/31/2022، أو حتى نفاد الإمدادات، مضيفة: “سنجري تغييرات لخدمة العملاء المحترفين بشكل أفضل وسنواصل بيع أجهزة ميتا بورتال فقط حتى 31 ديسمبر 2022 أو حتى نفاد الإمدادات”، كما تعمل على إلغاء مشروعها بشأن الساعات الذكية، وبالتالي، فإن خططها لإطلاق ساعتين ذكيتين لن ترى النور على الإطلاق.