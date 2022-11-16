أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، أن استبعاد فهد المولد غير مؤثر على المنتخب، لافتًا أن جاهزيته غير مؤثرة لانقطاعه عن المباريات.
وقال الشهري، خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن مستوى المولد كان مهزوز قبل التوقف عن المباريات”، مُشيرًا إلى أن هناك 6 لاعبيه في المنتخب لم يصلوا إلى الجاهزية الكاملة .
وأضاف :” أن المنتخب ما علينا تجاهه سوا الدعوات”، كما أنه تعجب من تصريحات رينارد أن المنتخب على جاهزية كاملة والفريق أصبح يلعب 90 دقيقة.
🗣 مبارك الشهري :
استبعاد فهد المولد غير مؤثر على المنتخب ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@Mubark_m9 pic.twitter.com/9ERq1J5HLU
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2022
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