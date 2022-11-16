أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، أن استبعاد فهد المولد غير مؤثر على المنتخب، لافتًا أن جاهزيته غير مؤثرة لانقطاعه عن المباريات.

وقال الشهري، خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن مستوى المولد كان مهزوز قبل التوقف عن المباريات”، مُشيرًا إلى أن هناك 6 لاعبيه في المنتخب لم يصلوا إلى الجاهزية الكاملة .

وأضاف :” أن المنتخب ما علينا تجاهه سوا الدعوات”، كما أنه تعجب من تصريحات رينارد أن المنتخب على جاهزية كاملة والفريق أصبح يلعب 90 دقيقة.