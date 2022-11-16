بدأ النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأمريكي، اتصالاته مع ممثلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه بداية من العام المقبل.

وأوضحت تقارير صحافية، أنه تحدث ديفيد بيكهام مع ممثلي النجم البرتغالي وأبلغهم إن كان مهتما بالتغيير واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية والدوري الأمريكي للمحترفين.

وذكرت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى الهدف الأول لفريق إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام، الذي صرح علنا عن اهتمامه بالنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، حيث يأمل في جلبه للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وبعد التصريحات القوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد إدارة ومدرب فريق مانشستر يونايتد وإمكانية فسخ عقده والحصول عليه مجانا في السوق، دفع ذلك بيكهام لتغيير خططه والتفكير في جلبه لفريقه إنتر ميامي.