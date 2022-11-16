جاءت السيارة أودي RS 6 أفانت موديل 2022، منفردة بتعديلات جديدة ومدهشة في الأداء والقوة، بالإضافة إلى المظهر الخارجي.

واعتمدت السيارة على محرك 8 الأسطوانات، مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي، ينتج قوه حصانية تصل إلي 820 حصان، وعزم اقصي للدوران 1060 نيوتن/متر.

ويُشار إلى أنه تم ترقية المحرك بالكامل، إلى جانب محدد السرعة القياسي وذلك يجعل السيارة تصل إلي سرعة 330كم/ ساعة، وتتسارع سيارة أودي RS 6 من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 2.9 ثانية، ومن الصفر حتي سرعة 200كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.1 ثانية .

وتمثلت التحديثات الجديدة في السيارة، في استبدال مآخذ الهواء والتيربو، وفلتر الهواء الرياضي، ومشعب السحب الموسع، والتعديل الهائل للإلكترونيات.

يُذكر أن شركة أودي تفوقت من خلال تشكيلة الأداء الخاص لعائلة RS.