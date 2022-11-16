كشف إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، أنه يمكن أن يرحل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي أي قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي، مستبعدًا رحيله في الميركاتو الشتوي.

وتحدث عن إمكانية رحيله عن النادي الملكي في شهر يناير، قائلًا أنه: “مستحيل، لأن لدي عائلة وأنا أحب المدينة، لكن في الصيف من الممكن أن أرحل. لدي عام آخر في عقدي وهذا قرار النادي. إذا قال لي النادي (إيدين، شكرًا لأربع سنوات، لكن عليك أن تذهب)، يجب أن أقبل ذلك لأنه أمر طبيعي. لكني أرغب في اللعب أكثر، وإظهار قدرتي على اللعب، وأنني لاعب جيد”.

وأضاف: “عليّ أن أثبت للجميع أنني أستطيع لعب كرة القدم، لدى الناس شكوك بشأن ما يمكنني فعله، لم يحالفني الحظ خلال ثلاث سنوات في ريال مدريد.. الجماهير لا تثق بي الآن لأنني لم ألعب العديد من المباريات منذ ثلاث سنوات، أستطيع أن أفهم ذلك، يجب أن أظهر بقوة عندما ألعب، سواء كانت خمس أو عشر أو 15 دقيقة، أريد أن ألعب وعندما أفعل ذلك يجب أن أفعل ذلك بشكل جيد”.

وعلق على إمكانية رحيله إلى ناديه السابق تشيلسي، قائلًا “تشيلسي لم يتصل بي، وليس لدي أي فكرة عن أسباب انتشار مثل هذا الخبر في وسائل الإعلام المختلفة”.