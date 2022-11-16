أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن بلادها سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في العام المقبل 2023.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في تصريحاته لقناة الإخبارية:” أهيب كافة قادة مجموعة العشرين أن تقدم يد العون للهند.”

وبدوره، أشار إلى أنه سينقل رئاسة وقيادة مجموعة العشرين إلى الهند .