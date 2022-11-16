أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن بلادها سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في العام المقبل 2023.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في تصريحاته لقناة الإخبارية:” أهيب كافة قادة مجموعة العشرين أن تقدم يد العون للهند.”
وبدوره، أشار إلى أنه سينقل رئاسة وقيادة مجموعة العشرين إلى الهند .
فيديو | الرئيس الإندونيسي: أهيب كافة قادة مجموعة العشرين أن تقدم يد العون للهند.. وبدوري سأنقل رئاستي G20 إليها#الإخبارية pic.twitter.com/OZRfeYX355
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022
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