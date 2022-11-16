جاءت المملكة في قائمة أكثر الدول حصولاً على تذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي تنطلق بعد 4 أيام وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل في الدوحة.

كما جاءت أكثر المباريات استقطاباً ومبيعاً للتذاكر، مباراة المملكة ضد الأرجنتين، ومباراة الأرجنتين ضد المكسيك، وإنجلترا ضد الولايات المتحدة، وبولندا ضد الأرجنتين، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

والجدير بالذكر أن المونديال سينطلق يوم 20 نوفمبر بلقاء المجموعة الأولى بين قطر المضيفة والإكوادور، على أن تكون المباراة الختامية في 18 ديسمبر المقبل، التي توقعت لها الجماهير العالمية أنها ستكون بين البرازيل والأرجنتين.

قائمة العشرة الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم حتى اليوم الأربعاء:

١- قطر – ٩٤٧.٨٤٦ تذكرة

٢- الولايات المتحدة الأمريكية – ١٤٦.٦١٦ تذكرة

٣- المملكة – ١٢٣.٢٢٨ تذكرة

٤- المملكة المتحدة – ٩١.٦٣٢ تذكرة

٥- المكسيك – ٩١.١٣٧ تذكرة

٦- الإمارات العربية المتحدة – ٦٦.١٢٧ تذكرة

٧- الأرجنتين – ٦١.٠٨٣ تذكرة

٨- فرنسا – ٤٢.٢٨٧ تذكرة

٩- البرازيل – ٣٩.٥٤٦ تذكرة

١٠- ألمانيا – ٣٨.١١٧ تذكرة