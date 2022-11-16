قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، معتبراً أن “عودة أمريكا تبدأ الآن”.

وقال ترامب في خطاب مباشر ألقاه من منتجع مارالاغو في فلوريدا، أن 2024 هو الموعد لتصويت أفضل”، مشدداً على ضرورة “ضمان ألا يحصل الرئيس الحالي جو بايدن على 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض”، معتبراً أنه منذ توليه للمسؤولية بدأت الحروب تشتعل في أماكن مختلفة من العالم.

وشن حملة انتقادات واسعة على الحزب الديمقراطي، متهماً اليساريين بفرض حالة من التراجع على البلاد، بل تركيعها، وإدخالها في حروب نووية، مؤكدًا أن الإدارة الحالية أخفقت في عدة ملفات، موضحًا أن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة.