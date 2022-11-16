كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (مكة المكرمة، جدة، خميس مشيط، أبها، نجران، بريدة).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير – دوام جزئي (خميس مشيط)، كاشير (أبها)، مساعد بقسم الأجبان (أبها)، بائع إلكترونيات (نجران)، مُحلل مكتب الخدمات (بريدة، مكة المكرمة)، رئيس إدارة العقارات والممتلكات (جدة).

وذكرت أن الشروط العامة: سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، مهارات التواصل والتعامل مع العملاء، فيما لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال موقع شركة بنده للتجزئة