نقلت مجلة تويوتا المملكة المتحدة على الإنترنت، عن مكتب الإحصاء الوطني ONS أن قضايا الجرائم المتعلقة بالسيارات في إنجلترا وويلز شهد انخفاضا كبيرا على مدار العقود الماضية، مما يدل على التحسينات الأمنية الكبيرة في صناعة سيارات ضد السرقة.

وبحسب أرقام جرائم مكتب الإحصاء التابع للمملكة المتحدة، فإن نصف جرائم السرقات المسجلة بسبب لصوص دخلوا سيارات مفتوحة؛ فإن كانت السيارة تغلق تلقائيا تحقق من سماع الإشارات المسموعة والمرئية قبل أن تبعد عن السيارة، ولا تترك أشياء ثمينة في مرأى العين.

وقد يكون مكان الوقوف المزدحم ميزة، لأنه يكون قريب من تواجد عامة الناس، كذلك مواقف السيارات المضاءة جيدة والمزودة بتغطية أمنية مثل كاميرات المراقبة تعد خيارا مناسبا. وبالنسبة للوقت، يفضل اللصوص المتفرغين الساعات الأولى بعد منتصف الليل، لذا تجنب ترك السيارة في مكان غير مألوف بين عشية وضحاها، فيما يجب حجب أجهزة تقليد الإشارات.