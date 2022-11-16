وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لرجل في الهند صادف ثعبان بينما كان في رحلة صيد، ولأنه كان مخموراً، أمسك الثعبان ليلهو معه، فالتف الأخير حول عنقه خانقاً إياه.

وأظهر المقطع الصياد وهو يصرخ بينما شد الثعبان قبضته على عنقه، ما دفع ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، ورفاقه إلى الإسراع بإنقاذه.

وتمكن الفتى أخيرًا من تحرير والده الذي خرج بشكل لا يصدق من المحنة الخانقة، بإصابات طفيفة فقط، وذلك بعد شد الحبل مدة 20 دقيقة.

والجدير بالذكر أن هذه الحوادث تتكرر كثيراً في العالم، حيث شهدت الشهر الماضي حادثة ابتلع فيها ثعبان طوله 22 قدما جدة في إندونيسيا، وانتشر مقطع فيديو صادم أظهر لحظة العثور على رفاتها داخل جسد الوحش.