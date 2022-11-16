كشفت المستشارة النفسية والأسرية، البندري الحوشان، عن عدة حلول تمنع تأثر الطفل بديانات ومعتقدات المربية.

وقالت “الحوشان “خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية”:” أن المربية دائمًا ثقافتها مختلفة ومن الممكن أن تطرح شيء من ثقافتها على الطفل”، لافتة أنه من المهم اختيار مربية تكون ثقافتها متقاربة مع ثقافة الأسرة بالإضافة إلى تعليمها .

وأضافت:” أنه في حال عدم الحصول على مربية تتقارب ثقافتها مع ثقافة الأسرة وتعليمها؛ فيجب عمل اتفاقية على أن تحاول أن لا تعكس ثقافتها على الطفل كي لا يتأثر بها.”

وتابعت:” أن أحيانًا يكون الحل البديل هو أن يذهب الطفل إلى الحضانات، حيث أن المربيات والمعلمات بها تتقارب ثقافاتهم وفكرهم مع الأسرة.”

وأفادت بأن الطفل يتعلق بمن يقدم له الرعاية، وخاصة عند ولادته، ولذلك يجب على الأم أن تكون في مقدمة هرم الرعاية حتى لا يتعلق الطفل بشخص آخر أكثر منها .