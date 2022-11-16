كشف استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، أن الأدخنة المتصاعدة من الأطعمة والفحم أثناء الشوي تُسبب مخاطر صحية على الرئة وأمراضًا متعددة.

وقال عبدالعزيز العثمان، في مقابلة مع برنامج صباح السعودية على قناة السعودية، أن الجهات المهنية بوضع قواعد لتنظيم الشوي على الفحم. مشيرًا إلى أن مداخن المطاعم تضر البيئة المحيطة.

ونصح استشاري التغذية بالشوي في الأماكن المفتوحة، لأن الشوي في المناطق المغلقة يتسبب في كثير من الأمراض، لافتا إلى أنه تم ابتكار طرق شوي بالغاز، داعيا الجهات المسؤولة بوضع مواصفات تنظيم جيد للشوي.