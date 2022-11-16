شركة المساندة للإسناد ومراكز الاتصال تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت شركة المساندة للإسناد ومراكز الاتصال (اكستنسيا)، عن توفر وظائف (رجال / نساء) في مجال خدمة العملاء بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: موظف خدمة عملاء، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، لغة انجليزية متقدمة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]