أكد المستشار والمحامي القانوني إسماعيل المالكي، أن مبدأ حسن النية من المبادئ المعروفة قانونيًا، حيث أنه مبدأ يتعلق بالمعاملات المدنية بشكل خاص.

وقال المالكي، خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية”:” أن مفاد مبدأ حسن النية، أن يقوم الشخص بإجراء أيّ تعامل مع الغير بحسن نية أو بنية خالصة وصالحة، صادقة وسليمة.”

وعن سؤال هل حسن النية تقي من عقوبة مخالفة النظام، أضاف:” أنه لا يُعذر أحد بجهله للقانون وهذا لا يعني أنني لا أعلم نظامًا معينًا، ومن ثم أقوم بفعل مخالف للنظام”، لافتًا أنه من الممكن أن يكون حسن النية أحيانًا مؤثرًا في الحكم أو في قدر المخالفة، ولكنه لا يعفي من عقوبة المخالفة.

وأوضح أن حسن النية هو أمر داخلي قلبي تفسره الأفعال، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على شخص بأن نيته سيئة أو حسنة إلا بموجب فعله الذي قام به.

وتابع :” أن مبدأ حسن النية يكثر في المعاملات المدنية كالبيع والشراء، والإيجار، أي المعاملات التي يوجد بها مال، ولكن الشق الجزائي يقل به مبدأ حسن النية .”