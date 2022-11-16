نشرت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وخطفت صور جورجينا الأنظار لظهورها وحدها محتفلة بأجواء الكريسماس من لاس فيجاس.

ويُشار إلى أن باتريشيا رودريجيز، شقيقة جورجينا رودريجيز، اتهمت أختها بعدم مساعدتها أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها.

وذكرت باتريشيا في تصريحات عبر قناة Telecinco الإسبانية :” أنا مفلسة وأختي لا تساعدني، وأكثر ما يؤلمني هو أطفالي، وليس أنا بعد كل شيء، حتى قطعة الخبز يمكنني أن أتناولها بصعوبة، لكن أطفالي، وهم أبناء وبنات أختها.”

وأضافت: “جورجينا ، أحتاج إلى المساعدة ، أنت أختي، أعلم أنه ليس عليها الالتزام بي، لكن بما أنها داعمة وجيدة جدًا مع الآخرين، على الأقل أن تكون كذلك مع أبناء أخواتها وبنات أخواتها.”

يُذكر أن كريستيانو رونالدو، يمر بفترة صعبة مع مانشستر يونايتد، بعد إصداره تصريحات هاجم فيها علنًا إدارة النادي الإنجليزي، ومدرب الفريق، الهولندي إريك تين هاج.