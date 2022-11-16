كشفت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في (7) مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– أخصائي تسويق.

وأفادت الشركة بأن المهام الوظيفية المطلوبة هي :

1- تقوية العلاقة مع العملاء وتعزيز شراكات الشركة.

2- تخطيط وتنفيذ الحملات والأحداث و المناسبات التسويقية.

3- التتبع والتحليل والإبلاغ عن نجاح تلك الحملات والأحداث و المناسبات.

4- إنشاء محتوى تسويقي عبر الإنترنت.

5- تمكين فريق المبيعات بالمحتوى التسويقي والحملات التي تساعد على زيادة المبيعات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال رابط الموقع .