كشفت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في (7) مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– أخصائي تسويق.
وأفادت الشركة بأن المهام الوظيفية المطلوبة هي :
1- تقوية العلاقة مع العملاء وتعزيز شراكات الشركة.
2- تخطيط وتنفيذ الحملات والأحداث و المناسبات التسويقية.
3- التتبع والتحليل والإبلاغ عن نجاح تلك الحملات والأحداث و المناسبات.
4- إنشاء محتوى تسويقي عبر الإنترنت.
5- تمكين فريق المبيعات بالمحتوى التسويقي والحملات التي تساعد على زيادة المبيعات.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال رابط الموقع .
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