اندلعت انتقادات حادة ضد عريس أمريكي، بعد انتشار فيديو له عبر “تيك توك”، يظهر خلاله وهو يصل مراسم زفافه بطريقة “غير اعتيادية”.

والتقط أحد أصدقاء العريس فيديو، أظهر فيه لحظة وصول العريس إلى حفل زفافه الذي أقيم الأسبوع الماضي، بتابوت أسود؛ ليعلق صديق العريس على الصور “هل هذه جنازة؟ لا، إنها الطريقة التي قرر بها صديقي الدخول بها إلى حفل زفافه”.

وأظهر الفيديو وصول سيارة نقل الموتى، ليسارع أصدقاء العريس لفتح بابها الخلفي، وإنزال تابوت أسود، على أنغام موسيقى في الخلفية، ويحمل الأصدقاء التابوت ويسيرون على طول المَمْشى، حتى يصلوا إلى العروس، فيخرج العريس من داخل التابوت، لتقديم نذور الزواج.