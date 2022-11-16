أثارت صورة فتى في مقتبل العمر، الجدل عبى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب الشبه الكبير بينه وبين العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وانتشرت الصورة على صفحات وحسابات ليبية، زاعمة أنها تُظهر أحد أحفاد القذافي؛ حيث ظهر فيها فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، تتشابه ملامحه مع ملامح القذافي .

وأرفقت الصورة بتعليقات تقول: “هذا الشبل من ذاك الأسد”، في إشارة منهم إلى أن الحفيد يحمل ملامح جده، إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالصورة ملتقطة في الخامس عشر من نوفمبر 2022 من موقع فيسبوك، كما أنها مركبة، وتعود للقذافي نفسه، لكن بملامح معدّلة عبر برنامج فوتوشوب، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وترجع الصورة الأصلية قبل التعديل للعقيد الراحل أثناء تواجده في قمة عربية عقدت بالجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها، إلا أن ناشروها عمدوا إلى تغيير ملامحه ليبدو وكأنه فتى يافعاً أو صغيراً يشبهه.