أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن ظهور وباء آخر جديد، عقب مرور أيام قليلة من انطلاق مناشدات بسبب انتشار حمى الضنك في عدة مناطق .

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أن المرض الجديد مجهول ولم يشخص بعد، لافتةً إلى أنه ظهر بمحلية قريضة جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.

وأوضحت أن من أعراضه حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي، مُشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

وفي السياق، قال أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور السودانية:” أن المستشفى استقبل بين الأمس وصباح اليوم أكثر من 100 حالة تشنج غريبة.”

وأضافوا :” أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد”، لافتين إلى أن الأعراض تعود مرة أخرى بعد تهدئتها بالعقاقير .”

والجدير بالذكر أن هذه التطورات أتت بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض “حمى الضنك” في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.