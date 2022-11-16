أوضح الكاتب السياسي، الدكتور فيصل السميري، أنه من المفترض أن تساعد قمم دول مجموعة العشرين، في عدم الانجراف إلى حروب مفتوحة أخرى.

وقال السميري، خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” مجموعة العشرين المعروف أن لها تأثير كبير في عدم انجراف هذه الحروب، ولها أيضًا تأثير كبير على التنمية في كل الدول.”

وأضاف :” أن مجموعات الضغط للأسف أيضًا لها تأثير، حيث أنها لا بد أن تحرك شركات الأسلحة .”