أوضح الكاتب السياسي، الدكتور فيصل السميري، أنه من المفترض أن تساعد قمم دول مجموعة العشرين، في عدم الانجراف إلى حروب مفتوحة أخرى.
وقال السميري، خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” مجموعة العشرين المعروف أن لها تأثير كبير في عدم انجراف هذه الحروب، ولها أيضًا تأثير كبير على التنمية في كل الدول.”
وأضاف :” أن مجموعات الضغط للأسف أيضًا لها تأثير، حيث أنها لا بد أن تحرك شركات الأسلحة .”
فيديو | هل تساعد قمم دول #مجموعة_العشرين في عدم الانجراف إلى حروب مفتوحة أخرى؟
الكاتب السياسي د. فيصل السميري يجيب..#الإخبارية pic.twitter.com/99Cv4TLreN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022
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