أكدت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بمكافأة المبلغين وفق شروطٍ معيّنة، حرصًا منها على إحياء الأوقاف المجهولة وتحقيق غايات واقفيها.

وأوضحت الهيئة، أن الوقف المجهول هو الوقف الذي توفر فيه أمران: إذا كـان مـصـرف الوقـف متعطلاً، وإذا لم يكن للوقف ناظر يتولاه.

وتحـدد الهيئة مكافـأة المبلغ بعـد قـبـول الإبلاغ وتقييمه وفق أحكام قواعد الإبلاغ عن الأوقـاف المجهولة بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال، فيما تستحـق مـكـافـأة الإبــلاغ بعد استكمال إثبـات الوقـف وإقـامـة الـنـاظـر عـلـيـه، واسـتـلامـه لـه خـاليا مـن الـشـواغـل وفـق الإجراءات الـمـتـبـعة.

وأشارت إلى أنه لا يجـوز لمنسوبي الهيئـة، أو أقاربهم حتـى الدرجـة الرابعة، الحصول علـى المكافآت المنصوص عليها في قواعد الإبلاغ عن الأوقـاف المجهولـة، ويقـع بـاطـلاً كل تصـرف بخلاف ذلـك.