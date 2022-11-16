صرح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بأن هناك 3 مستهدفات رئيسية في رؤية 2030.

وقال الحقيل خلال ملتقى الحكومة الرقمية، إن الثلاث مستهدفات هم: “تحسين المشهد الحضري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتمكين الأسر السعودية من تملك الأصول”.

وأضاف وزير الإسكان ماجد الحقيل: “نهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70% “.

وكان الحقيل، أكد في وقت سابق أن التطور الذي تحظى به المملكة في كل الأنشطة والأصعدة، خصوصاً في مجال المقاولات والبناء، يعتبر بصمة واضحة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

فيديو | وزير الإسكان ماجد الحقيل: نهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70% #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/LyCTUsngcX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022